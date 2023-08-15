Симферополь, 15 августа, 2023, 09:11 — ИА Регнум. В ряде районов Крыма ликвидируют взрывоопасные предметы, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, 15 августа специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов в населённом пункте Октябрьское с 13:00 до 15:00 (совпадает с мск) и в городе Старом Крыме (с 11:00 до 13:00).

«Возможны звуки взрывов», — написал он в Telegram-канале.

Крючков призвал жителей и отдыхающих сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Как сообщало ИА Регнум, аналогичные мероприятия проводили на территории Крыма 9 августа и 11 августа. В связи с этим крымчане могли слышать громкие звуки.