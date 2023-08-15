Киев, 15 августа, 2023, 08:30 — ИА Регнум. В Черкасской области Украины повреждена инфраструктура и объекты промышленности. Об этом написал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своём Telegram-канале.

Ксения Михайлова/РИА Новости

По его данным, в результате взрыва было повреждено одно из предприятий в городе Смеле. Кроме этого, были повреждены сети водо− и теплоснабжения, в результате часть города осталась без воды, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в Киеве и во всех областях в ночь на 15 августа была объявлена воздушная тревога.

СМИ Украины сообщили о взрывах во Львове и Луцке. Подробности инцидентов не приводятся. Нет информации о количестве взрывов и их характере.

Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Днепропетровске и Хмельницком.