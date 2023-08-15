Дублин, 15 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Ирландский тюремный надзиратель Ратоат Брайан Мигер был уволен с работы после того, как он, взяв отпуск, отправился наёмником на Украину и получил ранение. Об этом сообщила ирландская газета Sunday World.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что руководство тюрьмы сочло, что тюремный надзиратель незаконно отсутствовал на службе после окончания отпуска.

По данным издания, в это время мужчина находился в Харькове и не мог вернуться в Ирландию из-за ранения в спину.

Газета привела слова знакомого Мигера, который сообщил, что наёмник не признал свою вину, утверждая, что поменялся с коллегой сменами и оформил все документы. Он просто хочет вернуться на работу, говорится в публикации.

«Он не считает, что сделал что-то плохое. С одной стороны, глава нашего правительства летит на Украину, чтобы встретиться с их президентом и заверить его в полной поддержке Ирландии в конфликте. А с другой стороны, у нас есть Брайан, гражданин Ирландии, которого, похоже, наказывают за то, что он фактически отправился на Украину», — приводит газета слова приятеля наёмника.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны России на конец июля, с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 4990 иностранных наёмников. Ещё 4910 боевиков сбежали из района боевых действий и покинули Украину.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» российской армии Вадим Астафьев сообщил об уничтожении с помощью «Торнадо-С» пункта управления подразделения иностранных боевиков, расположенного в Николаевке. В нём также находился терминал связи «Старлинк».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации законными целями ВС России.

Перед этим она сообщила о большой активности иностранных частных военных компаний в зоне СВО. Представитель МИД отметила, что ЧВК активно участвуют в подготовке солдат ВСУ и предлагают тренировочные услуги на территории восточноевропейских стран.