В Ирландии наказали наёмника за участие в боевых действиях на Украине
SW: ирландского тюремного надзирателя Мигера уволили с работы после ранения на Украине
Дублин, 15 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Ирландский тюремный надзиратель Ратоат Брайан Мигер был уволен с работы после того, как он, взяв отпуск, отправился наёмником на Украину и получил ранение. Об этом сообщила ирландская газета Sunday World.
Отмечается, что руководство тюрьмы сочло, что тюремный надзиратель незаконно отсутствовал на службе после окончания отпуска.
По данным издания, в это время мужчина находился в Харькове и не мог вернуться в Ирландию из-за ранения в спину.
Газета привела слова знакомого Мигера, который сообщил, что наёмник не признал свою вину, утверждая, что поменялся с коллегой сменами и оформил все документы. Он просто хочет вернуться на работу, говорится в публикации.
«Он не считает, что сделал что-то плохое. С одной стороны, глава нашего правительства летит на Украину, чтобы встретиться с их президентом и заверить его в полной поддержке Ирландии в конфликте. А с другой стороны, у нас есть Брайан, гражданин Ирландии, которого, похоже, наказывают за то, что он фактически отправился на Украину», — приводит газета слова приятеля наёмника.
Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны России на конец июля, с начала спецоперации на Украине российская армия уничтожила 4990 иностранных наёмников. Ещё 4910 боевиков сбежали из района боевых действий и покинули Украину.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» российской армии Вадим Астафьев сообщил об уничтожении с помощью «Торнадо-С» пункта управления подразделения иностранных боевиков, расположенного в Николаевке. В нём также находился терминал связи «Старлинк».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации законными целями ВС России.
Перед этим она сообщила о большой активности иностранных частных военных компаний в зоне СВО. Представитель МИД отметила, что ЧВК активно участвуют в подготовке солдат ВСУ и предлагают тренировочные услуги на территории восточноевропейских стран.