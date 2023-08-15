Киев, 15 августа, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Украинский режиссер Игорь Лопатёнок высказал сомнение о принадлежности подконтрольных Киеву земель, комментируя то, что в Киеве установили трезубец на монумент «Родина-мать», заменив им герб СССР.

Министерство культуры и информационной политики Украины Монумент Родина-мать

«Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить своё государство на чьей-то другой территории?» — задался на своей странице в Twitter вопросом кинодеятель.

Как сообщало ИА Регнум, президента Украины Владимира Зеленского с большой долей вероятности отстранят западные союзники из-за угрозы глобальной войны. Такое заявление сделал украинский режиссёр Игорь Лопатёнок в Twitter.

Четыре памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины.

Памятники демонтировали в населённых пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас. Ранее Львовская областная военная администрация сообщала, что с начала 2023 года в регионе снесли 123 памятника.