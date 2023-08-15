На Украине задались вопросом принадлежности территории страны
Режиссёр Лопатёнок засомневался в принадлежности территории Украины
Киев, 15 августа, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Украинский режиссер Игорь Лопатёнок высказал сомнение о принадлежности подконтрольных Киеву земель, комментируя то, что в Киеве установили трезубец на монумент «Родина-мать», заменив им герб СССР.
«Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить своё государство на чьей-то другой территории?» — задался на своей странице в Twitter вопросом кинодеятель.
Как сообщало ИА Регнум, президента Украины Владимира Зеленского с большой долей вероятности отстранят западные союзники из-за угрозы глобальной войны. Такое заявление сделал украинский режиссёр Игорь Лопатёнок в Twitter.
Четыре памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области Украины.
Памятники демонтировали в населённых пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас. Ранее Львовская областная военная администрация сообщала, что с начала 2023 года в регионе снесли 123 памятника.