Миллерово, Ростовская область, 15 августа, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Власти Ростовской области объяснили громкие звуки, которые были слышны ранним утром 15 августа.

Mil.ru Тревога

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале написал, что в районе Миллерово звучала учебная тревога.

«Охрана аэродрома отрабатывала отражение атаки беспилотников с использованием учебной мишени из стрелкового оружия», — пояснил Голубев, успокаивая местных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ранним утром 15 августа были слышны взрывы во Львове и Луцке.

Подробности инцидентов не приводятся. Нет информации о количестве взрывов и их характере.

Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в Днепропетровске и Хмельницком. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

13 августа средства ПВО около 11:00 сбили над территорией Белгородской области дрон самолётного типа ВСУ, с помощью которого киевские власти пытались осуществить террористическую атаку по объектам на территории России. При этом никто не пострадал и не было разрушений.