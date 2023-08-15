Москва, 15 августа, 2023, 07:40 — ИА Регнум. В Махачкалу вылетел самолёт МЧС России для транспортировки в Москву пострадавших в результате пожара на АЗС, сообщили 15 августа в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

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«По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России направился для санитарной эвакуации пострадавших», — уточнили в пресс-службе.

На борту самолёта установлены медицинские модули для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения Москвы. В полете пациентов будут сопровождать врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

Как сообщало ИА Регнум, в Махачкале 14 августа около 22:00 мск в здании станции технического обслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали 75 человек, среди них 13 детей. Число жертв ЧП возросло до 27 человек.

По факту происшествия в Кумторкалинском районе Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также виновные лица.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, место изначального взрыва на махачкалинской АЗС находилось напротив заправки. В основном у людей фиксируются ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций.