Махачкала, 15 августа, 2023, 07:27 — ИА Регнум. В Дагестане в результате взрыва на автосервисе и последовавшего за ним пожара на АЗС пострадали 102 человека. Об этом сообщили 15 августа в МЧС России.

Dave Hogg Пожар

В результате ЧП погибли 27 человек, ещё 75 получили различные травмы.

На месте пожара и взрыва 70 сотрудников МЧС проводят разбор конструкций. Не завершились и поиски пострадавших. В них задействовали кинологический расчёт.

Как сообщало ИА Регнум, по факту происшествия в Кумторкалинском районе Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Пожар на автозаправке «Нафта» в Махачкале удалось локализовать на площади 600 кв. метров в ночь на 15 августа. В тушении пожара были задействованы 260 человек и 80 единиц техники.

Сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось несколько машин.

В Махачкале место изначального взрыва на АЗС находилось напротив заправки, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Эвакуация пострадавших в медучреждения практически завершена. В основном у людей фиксируются ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций.