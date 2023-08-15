Вашингтон, 15 августа, 2023, 07:24 — ИА Регнум. США оказали Украине помощь на $113 млрд, миллионы американцев при этом лишаются талонов на еду и медицинскую страховку, заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

«Мы на сегодняшний момент выделили туда более 113 миллиардов. <…> Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев», — возмутился политик.

По словам Кеннеди-младшего, Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на $200 млн. Новый пакет включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны, противотанковые средства, артиллерийские снаряды, а также оборудование для разминирования.

11 августа член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что США не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине. По её мнению, властям следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем, поскольку госдолг США перевалил за $32 трлн.