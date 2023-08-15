Москва, 15 августа, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Правительство РФ предложило создать механизм совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Об этом сообщает «Коммерсант».

OpenClipart-Vectors Общественные связи

Уже внесена в стратегию развития отрасли связи до 2030 года инициатива, которая предполагает создание механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. В случае её одобрения при введении ЧП военные смогут отключать сети и получат возможность ограничивать использование полос радиочастот гражданскими пользователями.

Для этого будет определён оператор технических средств.

В случае введения чрезвычайного положения в стране связь полностью перейдёт под контроль силовиков.

По мнению экспертов, такое новшество поможет улучшить качество мобильной связи, так как «в мирное время» операторам будут доступны диапазоны, которые сейчас заняты военными.

Как сообщало ИА Регнум, власти Белоруссии приостановили действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области связи.

Соглашение было подписано в Киеве 17 декабря 1992 года. В документе говорится о приостановлении действия соглашения между правительствами Белоруссии и Украины «о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи».