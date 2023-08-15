Новый, 538-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о выдающихся действиях российских танкистов на авдеевском направлении. При сопровождении штурмовой колонны один из танковых экипажей продолжил удерживать занятую позицию и вести прицельный огонь по противнику, несмотря на прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине, информирует 15 августа РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Юг».

Минобороны РФ Танки

Известно, что, несмотря на повреждения, танк сохранил боеспособность и осуществлял огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант из боевой машины пехоты (БМП) не высадился в лесополосе. Вести огонь по врагу экипаж продолжал, даже нарвавшись на минное заграждение. Бойцы покинули машину только тогда, когда прикрываемая ими колонна вышла из зоны огневого поражения врага, а танк был полностью обездвижен.

NLAW представляет собой ударопрочный транспортно-пусковой контейнер с прицельным комплексом и управляемой ракетой внутри. О том, что западные страны начали массово поставлять Украине современные противотанковые комплексы, стало известно в начале 2022 года.

Тем временем артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации под Красным Лиманом применяют тактику «огневого прочёсывания». Это позволяет нанести существенный урон противнику или уничтожить его на большом участке местности, информирует Минобороны.

На купянском направлении российские войска в течение дня сорвали пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, потери подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ составили до взвода пехоты.

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