Киев, 15 августа, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Попадание снарядов зафиксировано по промышленному предприятию в Луцке на Украине. Об этом написала 15 августа «Украинская правда».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил изданию, что удары были нанесены по одному из предприятий. Подробности не известны.

Как сообщало ИА Регнум, артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации под Красным Лиманом применяют тактику «огневого прочёсывания».

14 августа ВС России поразили в районе Зелёного Гая Николаевской области украинскую батарею зенитного ракетного комплекса С-300.

Передовые подразделения группировки войск «Восток» российской армии пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку возле посёлка Урожайное в ДНР.