Штат Джорджия, США, 15 августа, 2023, 07:01 — ИА Регнум. В американском штате Джорджия большое жюри предъявило обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года, говорится в обвинительном заключении.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Всего обвинения в отношении Трампа включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов.

Обвинения выдвинуты в отношении бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и его экс-помощника, а также бывшего сотрудника Белого дома Марка Медоуза.

Ответчиками по данному делу выступают вместе с Трампом 19 лиц.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в американских СМИ и соцсетях появились публикации, что прокуратура штата Джорджия выдвинула новые обвинения против экс-главы Белого дома. Данная информация была доступна на сайте суда раньше утверждённого большим жюри присяжных решения. Вскоре после публикаций документ без объяснений удалили со страницы суда. В связи с этим в суде штата Джорджия заявили о фиктивности распространяемого СМИ документа с новыми обвинениями против бывшего президента США Дональда Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп инициирует расследования в отношении действующего лидера Джо Байдена, если вновь станет главой государства. Об этом он заявил в начале августа на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.