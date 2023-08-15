Киев, 15 августа, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Пожар возник на одном из предприятий в Днепропетровске ранним утром 15 августа, после прогремевшего взрыва. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

Niklas Freidwall Пожар

СМИ сообщило о пожаре в результате удара со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Подробности нанесённых повреждений не сообщаются, так же как не уточняется наименование предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ранним утром 15 августа были слышны взрывы во Львове и Луцке. Также взрывы произошли в Днепропетровске и Хмельницком. Воздушная тревога была объявлена всей территории Украины.

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации под Красным Лиманом применяют тактику «огневого прочёсывания», которая позволяет нанести существенный урон противнику или уничтожить его на большом участке местности.