Москва, 15 августа, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Под Купянском российские войска в течение дня сорвали пять контратак ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

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«В целях установления утраченных позиций на купянском направлении противник в течение дня провел пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции. Нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки все контратаки сорваны, потери противника составили до взвода пехоты», — уточнил офицер.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии штурмовые группы 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ дважды атаковали позиции российских войск в районе населённого пункта Новосёловское.

По словам Зыбинского, намерения противника своевременно вскрыли, силами расчётов гаубиц «Гиацинт-Б» и САУ «Мста-С» атаки были отражены, уничтожено до взвода живой силы ВСУ.

Возле населённых пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-35 Западной группировки войск нанесли 12 авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны ВСУ, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее передовые подразделения группировки войск «Восток» российской армии пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку возле посёлка Урожайное в ДНР.

У посёлка Новодонецкое артиллерийским ударом уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, произведённая в США, в районе Новомихайловки с помощью дрона был поражён противотанковый ракетный комплекс ВСУ, а авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники противника в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.