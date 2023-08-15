Штат Джорджия, США, 15 августа, 2023, 05:34 — ИА Регнум. В штате Джорджия в США большое жюри 14 августа проголосовало за выдвижение обвинений по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Но при этом имена ответчиков ещё не оглашаются. Подробности рассказал телеканал CNN.

Дональд Трамп

Так, обвинения выдвинуты по всем десяти пунктам, предложенным офисом прокурора округа Фултон Фэни Уиллис. Суд должен принять окончательное решение о выдвижении обвинений и назвать имена ответчиков.

CNN отмечает, что на данном этапе не понятно, будет ли среди ответчиков фигурировать имя экс-президента США Дональда Трампа, но его присутствие среди обвиняемых предполагается.

Как сообщало ИА Регнум, в суде заявили о фиктивности распространяемого СМИ документа с новыми обвинениями против Трампа.

14 августа подобных документов не подавалось, а документы без соответствующей регистрации не являются официальными.

Судя по публикациям в американских СМИ и соцсетях, прокуратура штата Джорджия выдвинула новые обвинения. Трампа якобы обвиняли в нарушении закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащим, заговоре с целью подлога, заговоре с целью ложных заявлений, подаче ложных документов.

Трамп уверен, что у него имеются практически 100%-ные шансы победить действующего американского лидера Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году.