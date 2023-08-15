Кито, 15 августа, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Воглавлявший политическое движение «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас Эквадора Педро Брионес убит неизвестными возле своего дома, заявили его соратники по партии.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

По словам кандидата в президенты страны от «Гражданской революции» Луисы Гонсалес, страна переживает самую кровавую свою эпоху.

«Этим мы обязаны всеобщему попустительству неумелого правительства и государству, захваченному мафией. Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — написала она в своём блоге.

Убийство Брионеса произошло спустя неделю после убийства кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо. Его 9 августа застрелили на митинге в Кито, были ранены ещё девять человек.

По информации генеральной прокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо, который ранее получал угрозы, скончался от огнестрельных ранений. Всего были задержаны по делу шесть человек.

После убийства кандидата в президенты действующий лидер Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 60 дней.

Как сообщало ИА Регнум, выборы главы Эквадора должны состояться 20 августа 2023 года. Взамен убитому 9 августа политику Фернандо Вильявисенсио эквадорское политическое движение «Строй» утвердило нового кандидата на предстоящих выборах президента. Претендентом должна была стать соратница погибшего Андреа Гонсалес. Она шла вместе с ним в команде и могла занять пост вице-президента в случае их общей победы на голосовании. Однако движение поменяло своё решение и утвердило в качестве кандидата Кристиана Суриту. Причины такого решения не раскрываются.