Красноярск, 15 августа, 2023, 05:10 — ИА Регнум. В Красноярске ранним утром 15 августа загорелся жилой пятиэтажный дом в переулке Маяковского. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Сообщение о возгорании поступило в 05:45 по местному времени. В жилом доме загорелась кровля. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Самостоятельно из своих квартир эвакуировались 138 человек, в том числе 11 детей. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в медучреждениях Махачкалы находятся 66 пострадавших при взрыве и последовавшем за ним пожаре на автозаправке. При этом десять из них в тяжёлом состоянии. В большинстве случаев у людей фиксируют ожоги и травмы от стёкол и разлетевшихся от взрыва конструкций. Пострадавших самолётом Ил-76 МЧС России доставят в московские больницы.

В результате пожара в двух частных домах на территории Новой Москвы погиб один человек и двое пострадали.