Вашингтон, 15 августа, 2023, 04:48 — ИА Регнум. Сильно завышенные ставки США на Украине привели к проблемам на фронте. Вашингтон должен пожертвовать своим престижем и выйти из конфликта либо ожидать окончательного общественного разочарования, написал обозреватель Бранко Марсетич в статье для американского издания Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Для вывода Соединенных Штатов из конфликта потребуется, чтобы администрация резко отказалась от утверждений, что само будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России. <…> Белому дому придётся внезапно убедить общественность в том, что ставки на самом деле значительно скромнее, чем он заявлял», — считает автор.

По мнению Марсетича, чем дольше Вашингтон будет ждать, чтобы заложить основу для прекращения конфликта дипломатическим путём, тем труднее будет это сделать, а украинский народ понесёт самые большие расходы. Остаётся надеяться на существование плана Б, который Белый дом просто держит при себе, добавил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у киевской армии мало оружия и боеприпасов для сдерживания натиска российских сил. По мнению эксперта, ВСУ не обладают необходимым количеством установок контрбатарейной борьбы и систем противоракетной обороны.

Украине дают понять, что если она сойдёт с жёсткой позиции о возвращении к границам 1991 года, то у США появится больше возможностей для поиска компромиссной формулы, которая позволит остановить боевые действия, считает политолог-американист Борис Межуев. Украина должна забыть о Крыме, иначе вооружённый конфликт на её территории не прекратится, добавил эксперт.