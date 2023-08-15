Вашингтон, 15 августа, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Америка всё глубже погружается в противостояние с Россией, делая это руками Киева. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение властей выделить очередной пакет военной помощи Украине.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Антонов уверен, что новые поставки оружия на Украину свидетельствуют о том, что в Белом доме не могут придумать как выйти из «кровавого проекта» и при этом сохранить лицо.

Дипломат считает, что Вашингтон рассчитывает на то, что конфликт на Украине затянется ещё надолго, — в США отказываются учиться на своих ошибках

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон выделил дополнительную военную помощь Киеву на 200 млн долларов.

Пакет включает в себя боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые средства, артиллерийские снаряды, а также оборудование для разминирования, боеприпасы для Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибров 155 и 105 мм, 120-миллиметровых танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW.