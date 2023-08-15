Авдеевка, ДНР, 15 августа, 2023, 04:12 — ИА Регнум. В зоне спецоперации на авдеевском направлении танк ВС России, сопровождавший штурмовую колонну, несмотря на прямое попадание из гранатомёта NLAW и подрыв на противотанковой мине в ходе боя, удержал занятую им позицию и вёл прицельный огонь по противнику. Экипаж танка эвакуировался из подбитой машины только после полного выполнения поставленной задачи. О доблести бойцов рассказал РИА Новости офицер группировки войск «Юг».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечается, что один из танков выполнял обманный манёвр, а второй шёл впереди колонны, прикрывая пару боевых машин пехоты. Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия огнём начал подавлять врага, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку.

«В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — сообщил офицер.

Ведя бой с врагом, экипаж подбитого танка нарвался на мины. Но даже после этого бойцы до победного продолжили бить киевских боевиков.

«Экипаж танка, которым командовал офицер с позывным Белорус, полностью выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Наши танкисты проявили высокий уровень профессионализма и истинный боевой дух», — добавил российский военный.

В завершении боя артиллерия нанесла массированный удар по позициям ВСУ. Корректировка и контроль боя велись с разведывательного беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. Об этом заявил бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу.

По словам военного эксперта, бойцы ВС России используют дроны для различных целей, в том числе для разведки и нанесения ударов.

Отмечается, что за месяц ВСУ теряют до 10 тыс. дронов.