Штат Джорджия, США, 15 августа, 2023, 03:16 — ИА Регнум. В суде американского штата Джорджия заявили о фиктивности распространяемого СМИ документа с новыми обвинениями против бывшего президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Офис секретаря округа Фултон высокого и мирового судов узнали о фиктивном документе, циркулирующем онлайн, связанном с высоким жюри специального назначения округа Фултон, о котором сообщали различные новостные издания», — говорится в заявлении.

Оказалось, что 14 августа подобных документов не подавалось, а документы без соответствующей регистрации не являются официальными.

Судя по публикациям в американских СМИ и соцсетях, прокуратура штата Джорджия выдвинула новые обвинения против экс-главы Белого дома. Трампа якобы обвиняли в нарушении закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательстве к нарушению присяги госслужащим, заговоре с целью подлога, заговоре с целью ложных заявлений, подаче ложных документов. Вскоре после публикаций данная информация со страницы суда была удалена без объяснения.

Республиканцы после этого стали настаивать на том, чтобы Трамп подал ходатайство о снятии обвинений, указывая на незаконность оказавшегося в открытом доступе обвинительного документа раньше, чем его утвердило большое жюри присяжных.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп уверен, что у него имеются практически 100%-ные шансы победить действующего американского лидера Джо Байдена на выборах главы государства в 2024 году. Трамп отметил, что не видит никого из Республиканской партии в качестве конкурента на праймериз, которые должны пройти в январе 2024 года. Также он отрицательно ответил на вопрос о том, не рано ли он списывает со счетов ещё одного республиканца Рона Десантиса.

Ранее Дональд Трамп обвинил судью Таню Чуткан, ведущую его дело, в связях с сыном Джо Байдена Хантером. По его словам, ранее у неё имелись связи с обслуживавшей украинскую энергетическую компанию Burisma юридической фирмой, а её бывшим работодателем являлся сын действующего президента США. Это классический конфликт интересов, считает Трамп.

1 августа против Трампа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден.