Махачкала, 15 августа, 2023, 02:04 — ИА Регнум. На месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения, идёт проливка и разборка конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

76.mchs.gov.ru Пожар

«В 01:21 (мск) на месте пожара в Махачкале объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, после взрыва на автозаправке известно о 12 погибших, в том числе двух детей. 56 человек — пострадали, из них 13 детей.

Пожар на автозаправке «Нафта» в Махачкале локализован.

В соцсетях очевидцы опубликовали момент взрыва на автозаправке.

На коротком видео, снятом водителем автомашины, видно пламя на АЗС и слышен взрыв. Также есть видео из клиник, куда доставляют пострадавших.

Известно, что сначала взрыв произошёл в автосервисе, после этого огонь перекинулся на АЗС. Загорелось несколько машин.

Из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения.