Минск, 15 августа, 2023, 01:53 — ИА Регнум. Власти Белоруссии приостановили действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области связи. Постановление совета министров опубликовано на правовом интернет-портале.

President.gov.ua Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский

Соглашение было подписано в Киеве 17 декабря 1992 года.

В документе говорится о приостановлении действия соглашения между правительствами Белоруссии и Украины «о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи».

МИД республики поручено направить уведомление о приостановлении действия соглашения украинской стороне.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что рядом с границами России и Белоруссии находятся около 360 тыс. военных НАТО, а численность формирований внерегиональных стран блока выросла в 2,5 раза.

Проводимые войсками Белоруссии на границе с Литвой и Польшей учения могут быть опасным предзнаменованием для Североатлантического альянса (НАТО).