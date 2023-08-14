Вашингтон, 15 августа, 2023, 01:40 — ИА Регнум. США злоупотребляют ролью председателя на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Zboralski Американская виза

Российский дипломат отметил крайне негативную картину в контексте взаимодействия по линии АТЭС. В рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума США ведут абсолютную неприемлемость действий как текущего председателя данной площадки.

«Соединенные Штаты снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны. Дискриминируют российское участие. Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем множащиеся случаи отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи», — говорится в Telegram-канале российского диппредставительства.

По словам Антонова, посольство РФ в Вашингтоне оказывает максимальную помощь российским делегатам, направив в Сиэтл своих дипломатов для отстаивания интересов России и компенсируя тем самым отсутствие коллег из профильных ведомств и министерств.

Серьёзную тревогу, по мнению посла, вызывает предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС. Антонов призвал Вашингтон к ответственному исполнению взятых на себя обязанностей председателя форума и выдать представителям России все разрешения на въезд в США в обозначенные сроки, а не в последний момент или после завершившегося мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Соединённые Штаты Америки не намерены решать проблемы невыдачи виз российским дипломатам, принимающим участие в мероприятиях всемирной организации. Кроме того, по её словам, остро стоит вопрос визовой дискриминации российских граждан, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работающих в нём.

В апреле 2023 года власти США в очередной раз выдали визы участникам российской делегации в ООН с большим промедлением, а российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова для этой поездки не предоставили визы вовсе. Лавров назвал действия Вашингтона трусостью и глупостью и заявил, что Россия эту выходку «не забудет и не простит». Россия официально обратилась к ООН с просьбой оказать воздействие на Вашингтон.