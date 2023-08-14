Тобольский район, Тюменская область, 15 августа, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Семья из семи человек попала в автоаварию в Тюменской области вечером 14 августа. Супруги и трое их дочерей погибли, двое братьев доставлены в больницу. О смертельном ДТП сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что столкнулись легковой и грузовой автомобили на 241-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе.

Водитель «Инфинити» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «Вольво» с полуприцепом. В легковом авто ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей.

В лобовом столкновении погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей 7, 9 и 14 лет. Мальчики 3 и 11 лет госпитализированы.

Проезжая часть трассы перекрыта.

Как сообщало ИА Регнум, двое взрослых и двое детей погибли в результате столкновения двух автомобилей в районе посёлка Атамановка под Читой.

28-летний водитель автомашины Lancer допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей.

Ещё шесть человек, в том числе дети, получили травмы разной степени тяжести. Детей в автомобиле Honda перевозили без специальных детских удерживающих устройств. Оба погибших ребёнка были в возрасте до года.