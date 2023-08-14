Нягань, Югра, 15 августа, 2023, 01:02 — ИА Регнум. До шести человек увеличилось число пострадавших в результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил региональный департамент здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Шестого пострадавшего доставили в Няганскую окружную больницу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в департаменте.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа произошёл взрыв на нефтяном месторождении в Нягани. Информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка поступила в 20:20 мск. По информации местных властей, на Талинском месторождении происходило горение на площади 100 кв. метров, на место ЧП выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом.