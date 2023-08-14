Веракрус, Мексика, 15 августа, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Останки не менее 13 человек были обнаружены в городе Поса-Рика, штат Веракрус в Мексике. О ходе расследования уголовного дела рассказал журналистам прокурор региона Вероника Эрнандес Гиаданс.

Timothy Neesam Полиция Мексики

По делу в качестве подозреваемых в убийствах полиция задержала уже шесть человек.

По словам прокурора, есть вероятность обнаружить в процессе идентификации ещё больше погибших.

Останки мужчин и женщин были найдены в морозильных камерах в двух зданиях города 13 августа.

Как сообщало ИА Регнум, останки женщины обнаружены в частном доме в Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет удерживал в плену девушку.

В этом доме с 2009 года мужчина удерживал и насиловал свою знакомую. На момент похищения девушке было 19 лет.

В отношении жителя Челябинской области возбудили уголовное дело о похищении человека после того, как от него сбежала пленница. Женщина смогла покинуть дом, когда мужчину поместили в больницу в связи с обострением психического заболевания. В 2009 году, по данным следствия, подозреваемый заманил девушку в свой дом под предлогом совместного застолья.