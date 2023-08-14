Москва, 15 августа, 2023, 00:31 — ИА Регнум. В Дагестан для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале вылетел первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале», — подтвердили в пресс-службы Минздрава.

В результате взрыва на АЗС погибли пять человек, число пострадавших возросло до 20.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Кумторкалинского района города Махачкала из-за угрозы возгорания жителей микрорайона отключили от газоснабжения. В мэрии обратились к населению с просьбой оказать помощь Новолакской больнице, которой срочно нужны доноры крови.

Около 22:00 мск 14 августа в автосервисе Махачкалы взорвались две цистерны из восьми. По прибытии первых пожарных расчётов горение охватило заправку «Нафта-24». Затем к месту происшествия направили дополнительную техники.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту ЧП. На место выехали руководители надзорного ведомства.