Махачкала, 14 августа, 2023, 23:36 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате взрывы на автозаправочной станции в Махачкале, ещё десять пострадали, сообщил 14 августа глава Дагестана Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826353" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«На 22:40 мск, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли пять человек, десять — пострадали», — написал он в своём Telegram-канале.

На месте происшествия работают спасатели, медики и спецтехника.

В минздраве республики уточнили, что число пострадавших при взрыве на АЗС возросло до 20 человек, погибли пять.

Меликов обратился к водителям с просьбой воздержаться от выезда без необходимости в сторону места происшествия для того, чтобы не помешать работе сотрудников экстренных служб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3826353" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В МЧС России сообщили, что на тушении пожара на АЗС в Махачкале работают более 70 человек и 20 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в махачкалинском автосервисе взорвались две из восьми цистерн, сохраняется большой риск повторных возгораний, заявили в МВД Дагестана. Инцидент произошёл около 22:00 мск. По прибытии первых пожарных расчётов горение охватило заправку «Нафта-24». Затем к месту происшествия дополнительно направили 21 единицу техники. Площадь пожара достигла 500 кв. м.