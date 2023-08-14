Махачкала, 14 августа, 2023, 23:16 — ИА Регнум. В махачкалинском автосервисе взорвались две из восьми цистерн, сохраняется большой риск повторных возгораний, сообщили 14 августа в МВД Дагестана.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим. Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информация, из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Республике Дагестан, в результате происшествия погибли три человека, ещё семеро числятся пострадавшими.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа о взрыве в автосервисе в городе Махачкала стало известно в 21:40 мск. По прибытии пожарных расчётов горение охватило заправку «Нафта-24». К месту происшествия дополнительно направили 21 единицу техники. Площадь пожара достигла 500 кв. м.

Сначала взрыв произошёл в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус», после этого огонь перекинулся на АЗС.