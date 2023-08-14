Краснодар, 14 августа, 2023, 23:06 — ИА Регнум. В черте аэродрома в Краснодарском крае разбился учебный самолёт Л-39, сообщили 14 августа в Минобороны РФ.

Sergey Vladimirov «Русь» Vyazma L-39 aerobatics group «RUS» at MAKS-2011 airshow 07

«В Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полёта во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолёт Л-39 учебного авиационного полка. <…> Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб», — уточнили в ведомстве.

Причина крушения воздушного судна устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Калининградской области разбился самолёт Су-30. Инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта. Самолёт упал в безлюдной местности, экипаж погиб. Предварительно, причиной крушения стала техническая неисправность.

17 июля при выполнении учебно-тренировочного полёта в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25. Предварительной причиной инцидента назван отказ двигателя. Разрушений в результате происшествия удалось избежать, из мирных граждан никто не пострадал.