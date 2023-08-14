Ижевск, 14 августа, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Полиция в Ижевске по горячим следам задержала подозреваемого по делу о совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан в подъезде соседнего дома. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Убегая от нападавшего, девочка выпрыгнула из окна квартиры, в результате чего получила травмы. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии», — пояснили следователи.

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по этому уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, в Ижевске, спасаясь от педофила, школьница выпрыгнула с 4-го этажа.

15-летняя девочка пришла в гости к новому 34-летнему знакомому, который стал приставать к ней. Школьнице удалось вырваться, она выпрыгнула в окно.