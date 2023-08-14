Нягань, Югра, 14 августа, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё пятеро числятся пострадавшими при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ), передаёт 14 августа региональное правительство.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная больница», — уточнил источник.

Информация о хлопке с последующим возгоранием в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка поступила в 20:20 мск.

Власти отметили, что на Талинском месторождении происходит горение на площади 100 кв. метров, на место ЧП выехали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв на Талинском нефтяном месторождении в Нягани произошёл 14 августа. На место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

В июне 2023 года на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии при проведении сварочных работ произошла разгерметизация ёмкости, которая вызвала интенсивную ударную волну.