Киев, 14 августа, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Украина и «коалиция» из 35 стран готовы бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены, заявил 14 августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр молодёжи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если на них выступят участники из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех из них, кто не поддержал специальную военную операцию на Украине. Атлетов из этих стран, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности России и Белоруссии, рекомендовали отстранить от участия в стартах.