Луганск, 15 августа, 2023, 00:37 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2023 года рабочая группа по вопросам СВО рассмотрела 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей. Результаты этой и другой работы отражены в докладе главе государства, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Обращения участников СВО и их родственников позволили группе сформулировать инициативы, многие из которых впоследствии стали федеральными законами, передает rostovgazeta.ru.

«Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — напомнил Турчак.

Группа также работает над другими инициативами. В частности, об учете боевого опыта и квалификации участников военных добровольческих формирований при переходе их на контрактную службу. Помимо этого, планируется установление «бесшовного механизма» перевода солдат на лечение из военных в гражданские больницы и обратно.

В осеннюю сессию будет рассмотрен законопроект, освобождающий погибших или тяжелораненых поручителей — участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении депутатов находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям тех работодателей, которые приняли на работу участников СВО.

Также на рассмотрение в Государственную думу РФ внесен законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации и законопроект о предоставлении семьям бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, права на сохранение выплат на жилье. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 до почти пяти миллионов рублей.

Госдума уже одобрила инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права бойцов. Подписан закон о выплате социальной помощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Как сообщает сайт «Единой России», продолжается работа и по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.