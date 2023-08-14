Донецк, 14 августа, 2023, 23:32 — ИА Регнум. За полгода существования рабочая группа по вопросам СВО отработала 28 тысяч обращений участников спецоперации и их семей. Об этом рассказал руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Доклад об итогах деятельности рабочей группы направлен главе государства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам Андрея Турчака, на основе поступивших обращений были подготовлены десятки инициатив, многие из которых стали федеральными законами. Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru.

«Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — отметил глава группы по СВО.

Помимо этого, по признанию Турчака, ведется работа и над некоторыми ключевыми инициативами. В первую очередь это касается учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт, а также установления «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно и увеличения пропускной способности военно-врачебных комиссий.

Ряд законопроектов рабочей группы по СВО, уже поступивших в Государственную думу РФ, будут рассмотрены в осеннюю сессию. В их число вошла инициатива, освобождающая погибших или тяжелораненых поручителей — участников СВО от обязательств по кредитам. Кроме того, на рассмотрении Госдумы находится проект закона о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации.

Как отметил Турчак, помимо этого, внесен на рассмотрение законопроект, разъясняющий механизм обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Осенью также продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жильё. В зависимости от субъекта и вида службы эти суммы варьируются от 2,7 млн до почти 5 млн рублей.

Секретарь генсовета напомнил, что в завершение весенней сессии парламента были поддержаны инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Данные законы направлены на защиту трудовых и финансовых прав участников СВО. Принят закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Как пишет сайт «Единой России», также ведется работа по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.