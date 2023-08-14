Москва, 14 августа, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале выразил сомнения относительно лояльности России компании «Яндекс».

Иван Шилов ИА Регнум

«Вот никак не пойму, «Яндекс» лояльная России компания или нет», — написал он.

Медведев рассказал, что решил испытать приложение в области искусственного интеллекта «Шедеврум» и сгенерировать картинку. По словам зампреда Совбеза России, по запросу «русский с автоматом в руках» картинка в приложении сгенерировалась. Однако на запрос «украинец с автоматом в руках» картинку сгенерировать не удалось, так как такой запрос противоречит политике приложения.

«И теперь не знаю — хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны — нормально», — написал Медведев, объяснив, что «враги, получается, и автомат держать не способны».

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 августа Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев, добавил зампред Совбеза.