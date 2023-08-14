Херсон, 14 августа, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Рабочая группа по СВО отработала 28 тысяч обращений от бойцов, участвующих в спецоперации, и их семей за первые 6 месяцев текущего года. Отчет о деятельности рабочей группы был направлен президенту. Эту информацию предоставил Андрей Турчак, руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На основе обращений бойцов СВО и их родных рабочая группа разработала десятки инициатив, ряд которых уже внесли в федеральное законодательство.

Как рассказал глава рабочей группы по СВО, среди них — закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий ополченцам Донбасса, право участников СВО на безвозмездную помощь юристов, включение бойцов и их детей в специальную квоту при поступлении в высшие учебные заведения и множество иных мер поддержки. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.

Не прекращается работа над рядом важнейших инициатив. В их числе — гарантии учета того боевого опыта и квалификации, которые добровольцы получили в ходе спецоперации, при их переходе на контракт. Также для бойцов разрабатывается «бесшовный механизм» перевода на лечение из военных в гражданские ЛПУ и обратно, группа по СВО работает и над увеличением пропускной способности военно-врачебных комиссий.

Часть инициатив рабочей группы по СВО уже готовится к рассмотрению в ходе осенней сессии. Среди них — законопроект, направленный на освобождение погибших или тяжелораненых поручителей — участников спецоперации от кредитных обязательств. Также на рассмотрении ГД РФ находится законодательная инициатива о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустроили участников СВО.

На рассмотрение внесли и законопроект, касающийся механизма обязательного госстрахования добровольцев спецоперации. Будет продолжено рассмотрение законодательной инициативы, в рамках которой семьи погибших в ходе спецоперации бывших сотрудников правоохранительных органов получат право на сохранение выплат на жилье. В различных регионах страны и в зависимости от вида службы такие выплаты могут составлять от 2,7 миллиона до неполных пяти миллионов рублей.

По окончании весенней парламентской сессии были одобрены законопроекты рабочей группы по СВО о выплате работодателями материальной поддержки мобилизованным в период приостановления трудового договора, а также о защите прав мобилизованных участников потребительских сельскохозяйственных кооперативов. Данные законы обеспечивают защиту трудовых и финансовых прав бойцов спецоперации. Был одобрен и законопроект о выплате социальной помощи участникам СВО реальными деньгами.

По информации сайта «Единой России», не прекращается и работа по внедрению единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей.