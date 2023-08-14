Мелитополь, 14 августа, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Рабочая группа по СВО с января по июнь 2023 года приняла 28 тысяч обращений участников военной спецоперации и их родственников. Отчет о проделанной группой работе передан главе государства, о чем рассказал руководитель группы, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как сообщает rostovgazeta.ru, изучив все поступившие в рабочую группу обращения, удалось сформировать десятки инициатив, часть из которых уже стали федеральными законами.

Согласно комментарию главы группы по СВО, в число таких утвержденных и вступивших в силу законодательных инициатив вошло признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, обеспечение бойцов СВО бесплатной помощью юристов, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в образовательные учреждения и некоторых другие меры государственной помощи.

Кроме того, ведется работа и над внедрением прочих полезных инициатив. Речь идет об обеспечении учета боевого опыта и квалификации, которые ранее участники СВО получили в составе добровольческих формирований, при переходе на контрактную службу. Также рабочая группа предложила установить «бесшовный механизм» перевода военнослужащих для оказания медицинской помощи из военных в гражданские больницы и обратно, увеличить возможности обслуживания в военно-врачебных комиссиях.

Ряд законодательных инициатив, разработанных группой по СВО, уже передан в Госдуму для рассмотрения в ходе осенней сессии. Так, планируется изучить инициативу, освобождающую погибших или тяжелораненых поручителей — участников СВО от обязательств по кредитам. Помимо этого, в Государственную думу РФ направлен закон о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые оформляют в свои компании участников СВО.

Также госслужащие будут рассматривать законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев специальной операции. Будет вестись и рассмотрение законодательной инициативы, согласно которой семьи экс-работников правоохранительных органов, погибших при выполнении воинского долга в зоне СВО, получат право на сохранение выплат на жилье. В разных российских регионах, в зависимости от вида службы, данные выплаты могут составлять от 2,7 млн до почти 5 млн рублей.

По итогам весенней сессии парламента удалось утвердить инициативы рабочей группы по СВО о выплате материальной помощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Новые законы гарантируют соблюдение трудовых и финансовых прав участников СВО. Также подписан законопроект о социальной помощи бойцам СВО в денежном эквиваленте.

Как сообщает сайт «Единой России», сейчас непрерывно идет работа по учреждению единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их родных.