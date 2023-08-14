Уфа, 14 августа, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Родион Амиров скончался на 22-м году жизни, сообщил 14 августа агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игрок «Салават Юлаева» Родион Амиров

В 2022 году Амирову был поставлен диагноз «опухоль головного мозга», напомнил Мильштейн. Хоккеист проходил курс химиотерапии в Германии.

«Мы всегда будем помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества, мы выражаем благодарность всем врачам, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона», — написал агент на своей странице в Х (Twitter).

Амиров родился в 2001 году в Салавате (Башкирия). Выступать на профессиональном уровне (в МХЛ) он начал уже в 2017 году, в возрасте 16 лет, за клуб «Топлар».

С 2019 года Амиров играл в составе «Салавата Юлаева». В 2020 году он был выбран на драфте НХЛ канадским клубом «Торонто Мэйпл Ливз» под общим 15-м номером.

На счету нападающего 79 матчей в КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 18 (10 голов и 8 передач) очков. Также он провёл несколько игр за молодёжную и первую сборные России.