Москва, 14 августа, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров в своём Telegram-канале 14 августа показал, как выглядела бета-версия мессенджера в 2012 году.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вот как выглядела бета-версия Telegram в конце 2012 года», — написал он, приложив к публикации скриншоты.

Также Дуров обратил внимание на возможность добавлять фотографии на страницу профиля пользователя, что похоже на функцию сториз (Stories).

Ранее он сообщил, что функция Stories станет бесплатной для всех пользователей мессенджера Telegram.

Как передавало ИА Регнум, Telegram запустил функцию сториз 20 июля. Опубликовать короткие видеоистории могли только подписчики Telegram Premium. Пользователи могли определять настройки каждой видеоистории самостоятельно, выбрать, кто сможет просматривать «сториз» — только те, кто в списке контактов, либо все, либо только близкие друзья.