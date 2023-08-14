Москва, 14 августа, 2023, 21:03 — ИА Регнум. В пунктах пропуска через государственную границу на севере КНР усилен контроль после информации о трёх случаях чумы, риск завоза инфекции в Россию минимален, заявили 14 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

Public Health Image Library Чумная палочка

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС «Периметр» в рамках федерального проекта «Санитарный щит». Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также отмечается, что противочумными учреждениями Роспотребнадзора на системной основе ведётся мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее в СМИ появилась информация, что на севере КНР, в Шилин-Гол зарегистрировано три случая заболевания человека чумой. Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, заболевшие и контактные лица изолированы и находятся под наблюдением врачей, природный очаг не имеет общей границы с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала властям субъектов РФ обеспечить готовность к проведению мероприятий по недопущению завоза и распространения чумы. Это заявление она сделала после того, как в СМИ появилась информация о выявлении в Монголии 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем.

В Монголии с 3 августа 2021 года действует трёхлетний запрет охоты на распространителей заболеваний — сурков. Подобные защитные меры принимались в 2005, 2006, 2014 и 2017 годах. Монголы считают мясо сурка деликатесом и, несмотря на запрет, продолжают охотятся на них. Последний случай бубонной чумы был зафиксирован в западной части Монголии в сентябре 2022 года.