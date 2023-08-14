Москва, 14 августа, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Авиакомпания Red Wings планирует направить из аэропорта Жуковского резервный борт для перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург, сообщила 14 августа пресс-служба Росавиации в своём Telegram-канале.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Авиакомпанией Red Wings в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковского (Московская область) в Анталью резервное воздушное судно», — говорится в объявлении.

Также в Росавиации уточнили, что авиакомпания «ИКАР» с пассажирами задержанных рейсов Red Wings вылетела в 18:30 мск из Екатеринбурга в Анталью. Это же воздушное судно будет задействовано для вывоза российский туристов из Антальи сразу же по прилёте.

«Более точное время вылета из Турции будет определено позднее, после проведения необходимых процедур для подготовки рейса», — добавили в ведомстве.

Также сообщалось, что пассажиров задержанных рейсов Red Wings будет перевозить авиакомпания Nordwind.

Как передавало ИА Регнум, авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки в Турции. Вылет авиарейса WZ 3062 из Антальи в екатеринбургский аэропорт Кольцово переносили несколько раз. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолёта.