Москва, 14 августа, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Сын Александра Градского обвинил последнюю жену музыканта Марину Коташенко в краже денег. Об этом 14 августа сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Даниил Градский

Как стало известно, 42-летний Даниил Градский обратился в один из московских отделов полиции и заявил, что Коташенко украла из квартиры Градских в Козицком переулке большую сумму денег, которая должна была быть поделена между наследниками певца.

По его словам, кражу она совершила ещё в ноябре 2021 года, сразу после смерти музыканта от инсульта. Даниил Градский утверждает, что пытался договориться с Коташенко без привлечения правоохранительных органов, однако сделать это ему не удалось.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2022 года в Наро-Фоминске произошло нападение на Марину Коташенко. Трое мужчин, сымитировавших дорожно-транспортное происшествие, совершили вооруженное нападение с требованием отдать 100 млн рублей.

Сообщалось, что полиция задержала одного из подозреваемых, который оказался 25-летним гражданином Таджикистана.