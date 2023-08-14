Варшава, 14 августа, 2023, 20:08 — ИА Регнум. В МИД Польши направлена нота для выяснения обстоятельств задержания российских граждан якобы за шпионаж. Об этом 14 августа сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

По словам дипломата, Польша не проинформировала российскую консульскую службу о задержании россиян, как этого требует Венская конвенция о консульских сношениях.

«Ни официального уведомления пока нет, ни сами они не обращались, ни их родственники или адвокаты», — приводит слова Андреева РИА Новости.

Он добавил, что для прояснения ситуации посольство направило в МИД Польши соответствующую ноту, но ответ может быть получен не быстро.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские спецслужбы задержали двух граждан России, которые обвиняются в шпионаже. По его словам, задержанным предъявили обвинения и арестовали.

11 июля издание Myśl Polska написало, что мнимая угроза российского шпионажа заставляет ABW действовать сюрреалистично. По словам журналиста Конрада Рекаса, меры, направленные польским правительством на борьбу с «российским шпионажем», на самом деле являются попыткой Польши превратить свои территории в зону, где не действует общемировое право. Он пояснил, что «неосознанный шпионаж», формула которого введена в польский уголовный кодекс, — это репрессивная норма, направленная против попыток вести оппозиционную деятельность в стране.