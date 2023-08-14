Варшава, 14 августа, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Польша поддерживает Украину, но впускать украинское зерно на свою территорию не будет, заявил 14 августа президент Польши Анджей Дуда.

«Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину. Но самая важная наша обязанность — стоять на страже интересов республики. А значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с нас рынок Евросоюза», — цитирует Дуду агентство РАР.

Введённый ранее Еврокомиссией запрет на транзит украинского зерна действует до 15 сентября, но Варшава продолжит блокировать поставки и после того срока, добавил президент Польши.

Как сообщало ИА Регнум ранее, сухопутный транзитный коридор через территорию Польши и других восточноевропейских стран для украинского зерна закрыт ввиду решения властей этих государств, которое, в свою очередь, обусловлено требованиями местных фермеров, опасающихся демпинга со стороны Украины.

После того, как Россия в июле 2023 года заявила о приостановке действия «зерновой сделки», крупнейшие сельхозпредприятия Украины начали сокращать посевы, отмечали западные СМИ. Пропускная способность водного коридор через Дунай, который по-прежнему можно использовать для экспорта продукции, недостаточна, напоминали опрошенные ими эксперты. Власти Украины оценили потери 2023 года от приостановки действия «зерновой сделки» в 2 млрд долларов.