Москва, 14 августа, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА обжалует в международных инстанциях решение Международной федерации хоккея (IIHF) по вратарю Ивану Федотову. Об этом 14 августа говорится в заявлении клуба.

Григорий Сысоев/РИА Новости Вратарь Иван Федотов

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на сезон 2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игрок дисквалифицирован на четыре месяца начиная с 1 сентября, клубу запрещены международные трансферы сроком на год.

«Хоккейный клуб ЦСКА безусловно не согласен с объявленным решением и считает его ангажированным. После изучения всех материалов клуб оставляет за собой право в установленном порядке обратиться за защитой своих интересов и интересов российского игрока в уполномоченные инстанции», — говорится в заявлении.

В клубе отметили, что представляется абсурдной ситуация, когда IIHF, отстранившая Россию от международных соревнований, настаивает на распространении своей юрисдикции. При этом решения, принятые IIHF, направлены на защиту интересов НХЛ, которая даже не является членом международной федерации и сама отказалась от продления меморандума о взаимопонимании с КХЛ.

В ЦСКА рассказали, что Федотов сейчас находится на сборах основной команды в Минске и готовится к стартовому матчу КХЛ против «Ак Барса».

«У руководства хоккейного клуба ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — добавили в клубе.

Как сообщало ИА Регнум, Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, оттуда — в воинскую часть. После этого он провёл год на срочной службе.

В июле 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Там отметили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего контракта с клубом НХЛ.