Сергиев Посад, Московская область, 14 августа, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Более 90 человек получили выплаты от губернатора Московской области Андрея Воробьёва после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом 14 августа сообщили власти региона. Об этом 14 августа сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своём Telegram-канале.

«Начались выплаты пострадавшим. На данный момент выплаты от Губернатора Подмосковья получили более 90 человек», — написал Акулов.

По его словам, эти выплаты назначаются тем, кто обратился в районную больницу. Также он добавил, что в стационаре Сергиево-Посадской больницы на данный момент находится один пострадавший.

В результате происшествия было повреждено около 100 многоквартирных домов, 624 квартиры, в списках владельцев пострадавших авто числится 223 человека.

Как сообщало ИА Регнум, мощный взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства. Позднее следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, а 11 августа суд его арестовал на два месяца.

По данным администрации городского округа, за медицинской помощью обратились 84 пострадавших. Одна женщина умерла в реанимации. Глава Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что семьям погибших при взрыве выделят по два млн рублей.