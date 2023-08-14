Москва, 14 августа, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Высылка Кишинёвом российских дипломатов будет иметь последствия в отношениях с Москвой, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот недружественный шаг официального Кишинёва несомненно будет иметь последствия для российско-молдавских отношений, но в первую очередь отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей будут существенно снижены», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также предупредили, что в урезанном составе сотрудники российского посольства в силу объективных обстоятельств не смогут обеспечить должные объёмы и сроки предоставления консульских услуг. Кроме того, будет ограничена деятельность Торгового представительства и Российского центра науки и культуры в Кишинёве.

«Ответственность за это полностью ложится на молдавское руководство, которое в рамках развязанной им же масштабной антироссийской кампании приняло ничем не обоснованное решение существенно сократить численность персонала российских загранучреждений в Молдавии», — резюмировали в российском МИД.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску 26 июля объявил о планах сократить численность персонала посольства России в Кишинёве. По его словам, некоторые сотрудники российской дипмиссии якобы могут быть причастны к дестабилизации ситуации в Молдавии.

14 августа 45 сотрудников российского посольства в Молдавии вместе с семьями спецрейсом вылетели из Кишинёва в Москву. Для отправки дипломатов домой был организован специальный рейс, поскольку прямое авиасообщение с Молдавией отсутствует.

Накануне некоторые молдавские СМИ опубликовали заметки, что на кровле здания российского посольства находятся 28 антенн и спутниковых тарелок. Журналисты посчитали, что это подозрительно много. Посол РФ Олег Васнецов объяснил, что антенны нужны, так как в Молдавии проблемы со связью, а оборудование, установленное на крыше посольства, было куплено у молдавских провайдеров. Он также заявил, что шумиха, которую подняли по этому поводу, была нужна Кишинёву для того, чтобы продолжить запланированный курс на ухудшение отношений с Москвой.