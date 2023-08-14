Стокгольм, 14 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В Стокгольме полиция задержала мужчину, который пытался помешать сожжению Корана. Об этом 14 августа сообщает газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА Регнум

«Полиция задержала мужчину в связи с демонстрацией с сожжением Корана в Стокгольме», — говорится в сообщении.

По данным полиции, неизвестный пытался сорвать демонстрацию, он подбежал к организаторам акции Салвану Наджему и Салвану Момике и обвинил их в терроризме.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня полиция Стокгольма в исламский праздник Курбан-байрам разрешила проведение акции с сожжением Корана. Изначально организаторам отказали из-за возможных угроз и терактов, но они обжаловали решение в суде, который встал на их сторону.

Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал акцию с сожжением Корана подлой и заявил, что враги ислама и человечества пытаются устраивать провокации под защитой полиции, но не смогут реализовать свои амбиции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана и заявил, что оно не было юридически незаконным.

13 августа советник по нацбезопасности Швеции Хенрик Ландерхольм заявил, что за рубежом шведы и связанные с королевством компании должны быть осторожными из-за акций с сожжением Корана в стране.